Rạng rỡ sắc xanh tại đặc khu Trường Sa

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong và ngoài nước, địa phương, đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trong đó, có hệ thống cây xanh.

Cùng với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, sự chung tay của nhân dân cả nước, Chương trình "xanh hóa Trường Sa" được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt. Từ đó, Trường Sa có diện mạo mới, không chỉ vững vàng trước sóng gió mà còn rạng rỡ sắc xanh của những “công viên trên biển.”

Tại đảo Sơn Ca, đặc khu Trường Sa sau 3 năm triển khai Chương trình “xanh hóa Trường Sa,” cây xanh phủ khắp các lối đi của đảo. Ở những vườn tăng gia của bộ đội, các loại rau được chăm sóc tươi tốt, đáp ứng nhu cầu rau xanh tại chỗ trên đảo. Có thể nói, đảo Sơn Ca ngày mỗi thêm xanh, sắc xanh của cây cối làm cho cảnh quan, môi trường của đảo ngày thêm đẹp. Từ đó, tạo điều kiện tốt cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

Những giống cây bản địa ở các đảo Trường Sa được cán bộ, chiến sỹ nhân giống trồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tá Nguyễn Quang Phú, công tác ở đảo Sơn Ca chia sẻ, hiện nay, trên đảo đã tiến hành ươm và chiết các loại cây giống có đặc thù với vùng nắng gió Trường Sa, đưa ra khu vực bãi trống để tổ chức trồng. Các loại cây này sinh trưởng, phát triển tốt.

Thực hiện Chương trình "xanh hóa Trường Sa", năm 2025, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận hơn 340.000 cây xanh từ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tài trợ; tổ chức trồng trên các đảo hơn 200.000 cây, góp phần nâng tổng diện tích phủ xanh ở Trường Sa.

Cùng với đó, công tác huy động vật tư, phân bón, đất dinh dưỡng được triển khai đồng bộ; nhiều đảo chủ động xây dựng vườn ươm, tạo nguồn giống tại chỗ, từng bước nâng cao tỷ lệ cây sống, giảm chi phí và khối lượng vận chuyển từ đất liền.

Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân khẳng định, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phát triển cảnh quan ở Trường Sa ngày càng xanh, sạch, đẹp cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn do thiếu đất và nước ngọt nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư lệnh Vùng 4, đến nay, màu xanh đã hiện diện trên nhiều đảo, phát triển theo đúng quy hoạch và phát huy tốt nội lực tại chỗ.

Vun trồng cây xanh ở Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Hành trình phủ xanh Trường Sa đang tiếp tục với những bước đi quyết liệt và sự đồng lòng của toàn xã hội. Những vườn ươm tự chủ trên đảo hay những chuyến tàu chở đất màu, cây giống từ đất liền ra đảo đều tiếp sức, tạo nên sắc xanh cho đặc khu Trường Sa.

Trường Sa xanh không chỉ làm dịu đi cái khắc nghiệt của thiên nhiên mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để mỗi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo yên tâm bám biển, giữ vững tay súng, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh, để Trường Sa tiếp tục phát triển xanh hơn nữa, các cơ quan, đơn vị trong Vùng 4 tăng cường tuyên truyền, tích cực kêu gọi sự chung tay của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước, huy động nguồn lực xã hội, nhất là vật chất phục vụ trồng và chăm sóc cây xanh như, đất màu, phân bón, vật tư kỹ thuật.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển, bốc xếp và tổ chức trồng cây tại các đảo, phấn đấu xây dựng đặc khu Trường Sa ngày càng xanh-sạch-bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là Lữ đoàn 146 và các đảo ở Trường Sa tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng và Thường vụ Đảng ủy Vùng 4 trong thực hiện nhiệm vụ “xanh hóa Trường Sa,” đưa nội dung này vào nghị quyết, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm; thường xuyên sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hiệu quả./.

