Trao tặng báo Xuân Nhân Dân cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân và nhân dân Trường Sa

Mỗi số báo Xuân không chỉ là món quà tinh thần mang đậm hương vị Tết, mà còn là nhịp cầu nối liền tình cảm, sự sẻ chia của hậu phương dành cho tiền tuyến.

Tiếp nối hành trình ý nghĩa của những năm trước, ngày 17/1, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ trao tặng Báo Xuân cho cán bộ, chiến sỹ biên giới, hải đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay tặng báo Tết đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo là truyền thống nhiều năm của Báo Nhân Dân.

Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Xuân cất cánh." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm nay số báo “Xuân cất cánh” có nội dung phong phú, tổng kết năm 2025 là năm đất nước có nhiều sự kiện nổi bật, có những thay đổi lớn lao, hướng tới năm 2026 đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên vươn mình.

Theo ông Lê Quốc Minh, mỗi năm có hàng vạn sản phẩm báo chí các loại hình viết về Trường Sa, riêng năm 2025, hơn 100 lãnh đạo cơ quan báo chí được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Hải quân đã cùng lên một chuyến tàu ra Trường Sa. Sau chuyến đi này, hiệu quả tuyên truyền đã diễn ra tức thời. Lãnh đạo các cơ quan báo chí đã xây dựng nhiều tuyến bài, nhiều sản phẩm thông tin ở các loại hình. Sự gắn bó với báo chí và hải quân rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Chúng tôi luôn dành tình cảm đặc biệt với hải quân. Ý thức được rằng tờ báo phải qua một hành trình dài mới đến được với các chiến sỹ và Nhân dân nên chúng tôi sẽ dành những tờ báo đầu tiên cho Trường Sa,” ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa bày tỏ niềm vui khi đón nhận hơn 5.000 ấn phẩm gửi đến Trường Sa. Đây là món quà Xuân thể hiện tình cảm của Báo Nhân Dân, là sự động viên tinh thần vô giá với những người làm nhiệm vụ nơi biên cương hải đảo.

“Chúng tôi sẽ sớm chuyển tới tận tay các cán bộ chiến sỹ - những người luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ dịp Tết để họ nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như thành tựu của đất nước trong không khí Xuân,” Trung tá Nguyễn Tư Hóa nói./.

