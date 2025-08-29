Ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua loạt 'quà tặng số' từ Báo Nhân Dân

Ngày 29/8, hướng tới kỷ niệm trọng đại 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Báo Nhân Dân giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông-Con đường Độc lập.”

Theo đó, số báo đặc biệt 2/9 được cấu trúc thành 5 phần lớn triển khai theo trục lịch sử-hiện tại-tương lai phản ánh hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, khẳng định giá trị lịch sử bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổng kết thành tựu 80 năm xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định khát vọng vươn tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ấn phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa chính luận, lịch sử và nhân văn kết hợp chất liệu văn hóa-nghệ thuật cùng hình ảnh tư liệu quý, tạo nên một ấn phẩm vừa có giá trị sử liệu, vừa mang tính truyền cảm hứng.

Phụ san đặc biệt 2/9 gồm hai phần: Phần thứ nhất tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình đồng thời in trọn vẹn bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện bất hủ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Phần thứ hai giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, văn hóa...

Thiết kế mỹ thuật do họa sỹ Kim Duẩn thực hiện bằng thủ pháp vẽ tay, kết hợp chính luận với nghệ thuật thị giác, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tình yêu nước trong các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chuyên trang đặc biệt mừng Quốc khánh.

Điều đặc biệt, trên phụ san này, độc giả có thể tìm thấy rất nhiều “quà tặng số” đưa người dùng “xuyên không” trở lại thời khắc lịch sử của ngày 2/9 đúng 80 năm về trước, gồm trải nghiệm thực tế ảo tại Quảng trường Ba Đình, mô hình 3D Kỳ đài Độc lập theo dạng thực tế ảo tăng cường (AR) cho phép người dùng “check-in” cùng kỳ đài ở bất cứ không gian nào, trải nghiệm nghe bản Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify và Tiktok.

Bên cạnh hai ấn phẩm, Báo Nhân Dân cũng cho ra mắt 2 chuyên trang đặc biệt tại các địa chỉ quockhanh.nhandan.vn và congan.nhandan.vn.

Song song với việc phát hành ấn phẩm, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Vietravel Hà Nội tổ chức triển lãm tương tác nhằm đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử qua những trải nghiệm đa giác quan. Sự kiện diễn ra từ 29/8 đến 3/9 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội, phía quay ra hồ Hoàn Kiếm.

Tại Con đường Độc lập, khách tham quan sẽ cảm nhận được dòng chảy cách mạng 1930-1945 với 8 dấu mốc quan trọng, minh họa bằng hình ảnh tư liệu, khối nổi 3D, ánh sáng LED và công nghệ VR360.

Kỳ đài Độc lập mô hình phục dựng Lễ đài Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, kết hợp màn hình VR360 để công chúng sống lại khí thế hào hùng ngày 2/9/1945.

Cụm trưng bày “80 năm rạng rỡ non sông” hệ thống hóa những mốc son 1930-2025, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến khát vọng vươn tầm quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay Báo Nhân Dân, với trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, luôn nỗ lực sáng tạo để đưa tới bạn đọc những ấn phẩm đặc biệt giàu giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

“Thành công của các số báo và ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30/4/2025 và 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) vừa qua là minh chứng cho sự đồng hành, tin yêu của độc giả cả nước. Với ấn phẩm đặc biệt 2/9 và triển lãm tương tác lần này, chúng tôi mong muốn không chỉ để ôn lại lịch sử mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới,” ông Lê Quốc Minh nói./.

Báo Nhân Dân tiếp nhận bản quyền ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng' Nhạc sỹ Phạm Tuyên trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, để bài hát đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn.

Báo Nhân Dân sẽ phát miễn phí phụ san đặc biệt 2/9 tại toà soạn báo Nhân Dân số 71 Hàng Trống, Hà Nội từ chiều 29/8 đến 3/9, cơ quan đại diện miền Trung tại số 2 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng, cơ quan đại diện miền Nam tại số 40 Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian phát từ 8h-12h và 13h30-17h30 các ngày từ 30/8 đến 3/9.