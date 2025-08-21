Chính thức ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 21/8, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga…

Các đại biểu dự lễ ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Báo Quân đội nhân dân là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Cùng với việc tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động quân sự, quốc phòng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, Báo Quân đội nhân dân còn là một kênh thông tin đối ngoại quan trọng.

Báo Quân đội nhân dân đã xuất bản các trang Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer, góp phần quan trọng đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị với bạn bè quốc tế. Việc ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga nằm trong lộ trình phát triển của tờ báo chiến sỹ, đã được cấp trên phê duyệt.

Theo Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, với ấn phẩm mới này, Báo Quân đội nhân dân đặt mục tiêu tăng cường công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung, trong đó trọng tâm là đối ngoại quốc phòng tiếng Nga trên Báo Quân đội nhân dân điện tử; góp phần quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đồng thời, ấn phẩm góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ cũng như cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang về trách nhiệm gìn giữ và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp truyền thống Việt-Nga; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại sự đoàn kết, hợp tác phát triển giữa Việt Nam-Liên bang Nga.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban tiếng Nga đã bước đầu xây dựng, định hình nên diện mạo phong phú, đa dạng, đúng định hướng của Báo Quân đội nhân dân điện tử.

Trong bối cảnh thông tin đa dạng, tốc độ thông tin nhanh hơn bao giờ hết như hiện nay, nội dung truyền tải đến công chúng, nhất là tới người nước ngoài, cần phải đáp ứng phương châm "vững vàng, chuẩn mực, dễ tiếp nhận."

Với cách tiếp cận đó, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong muốn Báo Quân đội nhân dân điện tử bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, chấp hành nghiêm túc và sáng tạo định hướng tuyên truyền của Ban biên tập; có những góc nhìn, cách tiếp cận mới phù hợp với sự phát triển của báo chí hiện nay.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga tại địa chỉ: ru.qdnd.vn.

Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga có các chuyên mục gồm: thời sự chính trị tổng hợp; quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga; hợp tác phát triển Việt Nam-Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Việt Nam, văn hóa và con người Việt Nam, thể thao-giải trí và các chuyên đề bằng hình ảnh, video-audio…

Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga tại lễ ra mắt. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chúc mừng sự ra mắt của Báo Quân đội nhân dân Điện tử tiếng Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho rằng sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh nói chung, cũng như trao đổi thông tin trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko hy vọng khi có Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga, người Nga sẽ có thể tiếp cận những thông tin mới nhất ở Việt Nam; tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác giữa hai nước./.

Tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó với nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Tổng cục Chính trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.