Báo Nhân Dân tiếp nhận bản quyền ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Chiều 29/8, nhạc sỹ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng bản thảo và bản quyền bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho Báo Nhân Dân để đáp ứng nhu cầu sử dụng bài hát trong các hoạt động phi lợi nhuận và lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của ca khúc.

Bà Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sỹ Phạm Tuyên cho biết: “Trong gia đình chúng tôi vẫn thường nói với nhau: 'Như có Bác trong ngày đại thắng' là bài hát của nhân dân. Cha tôi luôn giữ tâm niệm, âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, khi chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân, đó là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy: Trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, để bài hát đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn.”

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập.

Ông Lê Quốc Minh trao tặng nhạc sỹ Phạm Tuyên bức ảnh chân dung. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Những ngày này, chúng ta đang tổ chức nhiều sự kiện mừng Quốc khánh, ca khúc của nhạc sỹ Phạm Tuyên chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần nữa vang lên với sự tự hào ở những sự kiện có quy mô hàng chục nghìn người tham gia. Điều này cho thấy ca khúc đi qua năm tháng nhưng chưa bao giờ giảm đi sức hút,” Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trân trọng cảm ơn nhạc sỹ Phạm Tuyên và gia đình đã trao tặng một tác phẩm âm nhạc quý giá, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc.

Phát biểu tại lễ trao tặng, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, cho hay ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” đã vang lên trong thời khắc thiêng liêng của Tổ quốc, gắn với sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ đất nước vĩ đại của dân tộc. Ca khúc đã đi cùng năm tháng lịch sử, trở thành một giá trị tinh thần, chắp thêm hành trang cho biết bao thế hệ tiếp tục vững bước, tiếp tục phấn đấu trong hàng chục năm qua.

“Các tác phẩm của nhạc sỹ Phạm Tuyên không chỉ sống mãi với thời gian mà còn gợi lên niềm tin, hy vọng của dân tộc khi cả đất nước bước sang một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình,” nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân nói thêm.

Thiếu tướng, nhạc sỹ, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam Đức Trịnh đánh giá việc gia đình nhạc sỹ Phạm Tuyên lựa chọn Báo Nhân Dân để trao bản quyền là vô cùng chính xác, thông qua một cơ quan ngôn luận của Đảng, bài hát sẽ được lưu truyền mãi từ các sự kiện nghệ thuật chính luận cho tới giải trí.

“Thay mặt những người nhạc sỹ, tôi gửi lời cảm ơn tới nhạc sỹ Phạm Tuyên đã tạo nên tấm gương tuyệt vời. Hội Nhạc sỹ Việt Nam cũng sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Báo Nhân Dân để gìn giữ và lưu truyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' tới các thế hệ mai sau,” nhạc sỹ Đức Trịnh nói./.

