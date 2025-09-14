Báo Nhân Dân tham dự Hội báo Nhân đạo tại Pháp

Trong khuôn khổ Hội báo Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 90 diễn ra từ ngày 12-14/9 tại thành phố Le Plessis-Pâté thuộc tỉnh Essonne ở ngoại ô phía Nam thủ đô nước Pháp, ngày 13/9, Báo Nhân Dân đã phối hợp với ban tổ chức giới thiệu gian trưng bày giới thiệu đất nước con người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên cho rằng trước những thách thức to lớn mà thế giới đang phải đối mặt, những người cộng sản và lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện vai trò lớn hơn để đóng góp vào việc xây dựng một nền hòa bình bền vững vì giá trị của hòa bình là giá trị chung, phổ quát và cần được tất cả các dân tộc đấu tranh và gìn giữ.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ tin tưởng rằng những trao đổi chân thành và thẳng thắn tại Hội báo năm nay chắc chắn sẽ góp phần vào việc nâng cao nhận thức về các vấn đề thời sự khu vực và quốc tế, đồng thời xây dựng các định hướng và các biện pháp phù hợp cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ngoài ra, ông Quế Đình Nguyên cũng tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đấu tranh giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp - mà nòng cốt là tình cảm giữa những người cộng sản - sẽ ngày càng được củng cố, phát triển, trở thành biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định sự có mặt của Việt Nam tại Hội báo Nhân đạo hằng năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây là dịp khẳng định và bồi đắp tình đoàn kết giữa nhân dân, những người cộng sản Việt Nam và Pháp. Đây cũng là diễn đàn để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới, cũng như tình hữu nghị, hợp tác mà Đảng và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn vun đắp với các đảng phái và dân tộc yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định sự có mặt của Việt Nam tại Hội báo Nhân đạo hằng năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đại sứ nhấn mạnh rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, và sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản và các lực lượng tiến bộ Pháp đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất trước đây, cũng như đối với công cuộc phát triển và hợp tác song phương ngày nay.

Theo Đại sứ, mối quan hệ giữa hai nước hiện tiếp tục phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn, các hội thảo lý luận, chia sẻ kinh nghiệm và sự phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Gian trưng bày thường niên của Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo chính là minh chứng cho quyết tâm chung nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ này trong thời gian tới.

Về phần mình, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Taylan Coskun khẳng định sự hiện diện thường niên của gian trưng bày báo Nhân Dân tại “Làng Thế giới” trong khuôn khổ Lễ hội Nhân đạo luôn là một dấu ấn quan trọng. Nhưng năm 2025 này, sự kiện ấy lại càng mang một ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm lập quốc - sự kiện được Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel đánh giá trong điện chức mừng là “mang ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả chúng ta. Nó không chỉ tượng trưng cho cuộc đấu tranh và những hy sinh của nhân dân Việt Nam, mà còn phản chiếu khát vọng chung của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới."

Ông Taylan Coskun cho rằng các sự kiện trọng đại nói trên càng khẳng định chiều sâu của tình hữu nghị và tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc Pháp-Việt, đồng thời đánh giá sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là nguồn cảm hứng có giá trị toàn cầu. Người đã thắp sáng con đường đấu tranh cho tự do, độc lập và phẩm giá dân tộc.

Cuối cùng, ông ghi nhận những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam, sau khi vượt qua muôn vàn thử thách, đã xây dựng một đất nước phát triển mạnh mẽ, ngày càng giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Hội báo Nhân đạo là một trong những sự kiện chính trị-văn hóa lớn nhất tại Pháp, do báo L’Humanité và PCF tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm.

Trải qua gần một thế kỷ hình thành và phát triển, Fête de l’Humanité không chỉ là nơi hội tụ của những người cộng sản, cánh tả và phong trào công nhân Pháp, mà còn là nơi quy tụ bạn bè tiến bộ khắp năm châu để cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, công bằng và đoàn kết.

Điểm nhấn quen thuộc của sự kiện năm nay là chuỗi đại nhạc hội quy mô lớn với hàng chục nghệ sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng của Pháp và quốc tế biểu diễn trên nhiều sân khấu. Bên cạnh đó là hàng trăm gian hàng văn hóa-chính trị của các tổ chức, đảng phái, hiệp hội và bạn bè quốc tế. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hội thảo, tọa đàm, triển lãm, trưng bày sách báo, hình ảnh, góp phần giới thiệu các phong trào xã hội, hoạt động đoàn kết cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người các dân tộc tham gia.

Gian trưng bày của báo Nhân Dân năm nay giới thiệu những mốc son chói lọi của đất nước Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, phát triển và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, các ấn phẩm đặc biệt của báo Nhân Dân chào mừng 80 năm Quốc khánh, các tiết mục do các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và món ăn mang đậm hương vị Việt thực sự cũng là những “thỏi nam châm” thu hút đông đảo quan khách và bạn bè quốc tế tới tham quan, tìm hiểu./.

Chính thức ra mắt Báo Quân đội nhân dân điện tử tiếng Nga Báo Quân đội nhân dân đặt mục tiêu tăng cường công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó trọng tâm là đối ngoại quốc phòng tiếng Nga trên Báo Quân đội nhân dân điện tử.