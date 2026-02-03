Cựu Chủ tịch Vicem bị phạt 13 năm tù do làm thất thoát, lãng phí 380 tỷ đồng

Sau 9 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (Vicem).

Theo đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) bị Tòa tuyên phạt 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) bị phạt 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 222 - Bộ luật Hình sự), tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc Anh là 15 năm tù.

11 bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm 6 tháng tù về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm đến sự an toàn và tính đúng đắn của hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội; đồng thời xâm phạm đến công tác quản lý hoạt động đấu thầu, tính đúng đắn, khách quan và minh bạch của công tác đấu thầu.

Vụ án xảy ra trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Trong đó, các bị cáo đã cố ý lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả. Cụ thể, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công, tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Vicem) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON) thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Trên cơ sở đó, Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long đã chỉ đạo nhân viên, cấp dưới chuyển tài liệu của hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; tiếp nhận tài liệu của Công ty Vicem để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Hội đồng xét xử đánh giá trong vụ án này, các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Các bị cáo tại Vicem và đồng phạm đã gây thất thoát và lãng phí với số tiền đặc biệt lớn là hơn 380 tỷ đồng.

Ngoài ra một số bị cáo khác trong Vicem như Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long, Hoàng Ngọc Hiếu, Nguyễn Thành Tâm cùng các bị cáo trong công ty ECON đã gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền trên 15 tỷ đồng từ hành vi sai phạm trong đấu thầu.

Bản án sơ thẩm kết luận, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền đặc biệt lớn, vì vậy cần xử lý nghiêm minh đảm bảo giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung./.

