Truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm tội khủng bố nhằm chống, lật đổ chính quyền

Ngày 3/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 1) cho biết đã ban hành Cáo trạng số 3689/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm và các bị can trong vụ án "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" quy định tại Điều 113, Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao gửi các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải thông tin truy tố bị can Hà Xuân Nghiêm (bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025) để bị can đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị can Hà Xuân Nghiêm, sinh ngày 12/12/1963 tại tỉnh Đồng Tháp; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Cao đài; Căn cước công dân: 087063000051 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cấp ngày 20/12/2016.

Nơi thường trú: Số 5A, đường An Dương Vương, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

Nơi ở trước khi trốn: Số 226, Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (nay là phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh). Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: sửa chữa điện tử.

Hiện bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã./.

