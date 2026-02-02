Truy tố 22 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 22 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ.”

Các bị can bị truy tố về tội “Nhận hối lộ" gồm: Trần Ngọc Thuận, cựu Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Đoàn Ngọc Phương, cựu Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ); Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ); Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty thẩm định giá Thăng Long).

Truy tố 2 bị can: Lê Y Linh (cựu Chủ tịch đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Retro Harvest Finance tại Việt Nam, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Tín, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tín) về các tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng một số bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Bị can Trần Khắc Chung (cựu Kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh), các bị can tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thoả thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã 2 lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Linh, Dừa trái pháp luật.

Với vai trò Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bị can Lê Quang Thung đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với các bị can; Phân công Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.

