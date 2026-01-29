Cựu Chủ tịch Tổng Công ty Ximăng Việt Nam bị đề nghị phạt từ 12-13 năm tù

Sáng 29/1, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (Vicem) chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) mức án từ 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (theo quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) bị đề nghị từ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, từ 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại Điều 222 - Bộ luật Hình sự), tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc Anh là từ 15-17 năm tù.

11 bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang, đáp ứng yêu cầu tiêu chí chuyển đổi lên tập đoàn vì sự nghiệp phát triển của Vicem nên đã chủ trương thực hiện Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” (tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu nên đã lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư Dự án không đúng quy định. Các bị cáo cố ý tính toán và hợp thức các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của Dự án không khả thi. “Hệ lụy của điều này, chính các bị cáo cũng thừa nhận từ những sai sót đó đã dẫn đến tình trạng dự án đầu tư dang dở không hoàn thiện để khai thác sử dụng. Thậm chí cho đến thời điểm này không thể chuyển nhượng được và chưa thể tiếp tục triển khai do phải tính lại hiệu quả kinh tế,” công tố viên nhấn mạnh.

Bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo công tác tại Vicem đã gây thất thoát và lãng phí với số tiền đặc biệt lớn là trên 381 tỷ đồng. Ngoài ra, một số bị cáo khác trong Vicem như Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long... đã cùng các bị cáo trong công ty ECON đã gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền 15,6 tỷ đồng từ hành vi sai phạm trong đấu thầu.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Chung cùng 12 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

Do vậy, bản Cáo trạng số 05 ngày 30/12/2025 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo về 2 tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Luận tội của Viện Kiểm sát xác định, quá trình triển khai thực hiện Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem,” bị cáo Lê Văn Chung có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai Dự án.

Bị cáo Chung là người trực tiếp ký Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi (báo cáo FS) và cao hơn tổng mức đã được chứng nhận đầu tư nhưng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem còn biết dự án không có hiệu quả kinh tế, nhưng vẫn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giữ vai trò sau bị cáo Chung, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” không đúng thực tế, không chỉ đạo thẩm định Dự án theo đúng quy định… nhưng Ngọc Anh vẫn trực tiếp ký văn bản đề nghị cấp Giấy Chứng chận đầu tư Dự án, đề nghị Hội đồng thành viên phê duyệt hồ sơ Dự án tổng mức đầu tư cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, bị cáo, luật sư bào chữa đã tham gia đối đáp với đại diện Viện Kiểm sát, trong đó đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo./.

