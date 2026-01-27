Hà Nội: Hoãn phiên toàn xét xử “tổng tài” gây rối trật tự tại quán càphê

Chiều 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, trú tại thôn Đông Lai, xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

Thiên là đối tượng đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán càphê ở khu đô thị Times City cách đây 4 tháng, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán càphê “Góc quản,” địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ (sinh năm 1997, chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ.

Quang cảnh phiên xử. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh Đ ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Tại Cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ khai báo nội dung sự việc như trên. Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều 27/1, do nhân chứng vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 30/1 tới./.

