Xã hội

Pháp luật

Hà Nội: Hoãn phiên toàn xét xử “tổng tài” gây rối trật tự tại quán càphê

Phiên tòa xét xử hai bị cáo liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại quán càphê ở khu đô thị Times City đã phải hoãn do nhân chứng vắng mặt, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Kim Anh
Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)
Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Chiều 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, trú tại thôn Đông Lai, xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

Thiên là đối tượng đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán càphê ở khu đô thị Times City cách đây 4 tháng, thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán càphê “Góc quản,” địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ (sinh năm 1997, chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ.

vna-potal-ha-noi-xet-xu-tong-tai-gay-roi-trat-tu-tai-quan-cafe-8554532.jpg
Quang cảnh phiên xử. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh Đ ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Tại Cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ khai báo nội dung sự việc như trên. Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều 27/1, do nhân chứng vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Hội đồng xét xử sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 30/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #gây rối #quán càphê #Times City #tòa án #bị cáo #gây thương tích #Tổng tài TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong vụ cô gái bị quấy rối khi "đi bão" tại Hà Nội

Liên quan vụ cô gái tố bị quấy rối khi "đi bão" tại hầm Kim Liên, ngày 26/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã làm rõ 8 đối tượng. Theo cơ quan chức năng, sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin về một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Qua xác minh, nhà chức trách xác định 8 đối tượng, đều dưới 18 tuổi.