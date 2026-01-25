Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 25/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa đấu tranh thành công Chuyên án LS126.3, bắt giữ một đối tượng tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 24/1, tại khu vực thôn Hợp Nhất, xã Hoàng Văn Thụ, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh và Đoàn Trinh sát miền Bắc (Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng) bắt quả tang đối tượng Vũ Tất Dương (sinh 1984, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) khi đang đưa dẫn 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Vũ Tất Dương khai nhận trước đó đã nhận lời chở thuê các công dân Trung Quốc từ cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến cửa khẩu Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép. Nếu thành công sẽ được nhận số tiền công là 4 triệu đồng.

Các đối tượng người Trung Quốc gồm Phó Nghị Phong (sinh 1983, trú tại tỉnh Phúc Kiến), Thẩm Nhuận Tài (sinh 2006, ở tỉnh Quý Châu), Thẩm Thanh Bằng (sinh 2003) và Dương Ngọc Thiên (sinh 1991) cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.