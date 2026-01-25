Xã hội

Pháp luật

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Đối tượng Vũ Tất Dương khai nhận trước đó đã nhận lời chở thuê các công dân Trung Quốc từ cầu Thanh Trì (Hà Nội) đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để xuất cảnh trái phép, với tiền công 4 triệu đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 25/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa đấu tranh thành công Chuyên án LS126.3, bắt giữ một đối tượng tổ chức cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 24/1, tại khu vực thôn Hợp Nhất, xã Hoàng Văn Thụ, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh và Đoàn Trinh sát miền Bắc (Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng) bắt quả tang đối tượng Vũ Tất Dương (sinh 1984, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) khi đang đưa dẫn 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Vũ Tất Dương khai nhận trước đó đã nhận lời chở thuê các công dân Trung Quốc từ cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến cửa khẩu Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn để xuất cảnh trái phép. Nếu thành công sẽ được nhận số tiền công là 4 triệu đồng.

Các đối tượng người Trung Quốc gồm Phó Nghị Phong (sinh 1983, trú tại tỉnh Phúc Kiến), Thẩm Nhuận Tài (sinh 2006, ở tỉnh Quý Châu), Thẩm Thanh Bằng (sinh 2003) và Dương Ngọc Thiên (sinh 1991) cùng trú tại tỉnh Quảng Tây, đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

#Lạng Sơn #Bộ đội Biên phòng #xuất cảnh trái phép Lạng Sơn
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Tin cùng chuyên mục