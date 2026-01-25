An Giang: Bắt đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ bị can có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thu Nga (sinh năm 1969, trú tại số 6A Dốc Tam Đa, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, trong thời gian sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, Nguyễn Thị Thu Nga đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thuận Phát Phú Quốc (địa chỉ tại ấp Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và giữ chức vụ Giám đốc.

Trong quá trình kinh doanh, bị can Nga đại diện Công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh ximăng với ông T.T.P, Giám đốc một Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ, có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Chí Thanh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ông T.T.P đã góp 5 tỷ đồng vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thuận Phát Phú Quốc.

Theo thỏa thuận, công ty của bị can Nga cũng phải góp số vốn tương đương nhưng bị can không thực hiện nghĩa vụ góp vốn, mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của ông T.T.P để mua bán ximăng cung cấp cho nhiều đối tác, không quyết toán, không chia lợi nhuận theo cam kết.

Khi ông T.T.P yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh và lợi nhuận, bị can Nga đưa ra lý do các đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số ximăng còn lại bị hư hỏng do ngập lụt.

Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú.

Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và tổ chức truy bắt.

Đến ngày 22/1/2026, Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga khi đang lẩn trốn tại số 8, ngõ 23 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục, điều tra, xử lý bị can theo quy định của pháp luật./.

