Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Đức Bảy. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Đức Bảy (59 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ năm 2014 đến năm 2016, Võ Đức Bảy là Phó Giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Hội An đã vay của nhiều người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Khi không có khả năng chi trả, Võ Đức Bảy và vợ đã bán căn nhà tại thành phố Đà Nẵng rồi bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác mình, truy tìm và phát hiện Võ Đức Bảy lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định nơi ở của Võ Đức Bảy tại một khu vực hẻo lánh gần biên giới Campuchia.

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Võ Đức Bảy. Qua quá trình đấu tranh truy hỏi, bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

