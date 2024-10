Hà Nội: Bắt hai đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981; hộ khẩu thường trú Trung Văn, Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 2/10, Công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị M (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Theo trình báo, chị M có quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ công an.

Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lại tiếp tục hẹn đến nhà để dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M.

Tổ công tác Công an phường Đức Giang đã bắt giữ đối tượng khi đang nhận 30 triệu đồng của chị M.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Dũng, là lao động tự do. Vì cần tiền để tiêu xài cá nhân, Dũng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M. Thấy chị M nhẹ dạ cả tin nên đối tượng đã tự nhận mình là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an gọi điện thoại đe dọa người dân.

Trước đó, sáng 1/10, Công an phường Đại Mỗ nhận được thông tin bà M đang đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản của một đối tượng. Nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, gia đình đã khuyên can nhưng bà M không nghe.

Công an phường Đại Mỗ đã mời bà M, lúc này đang rất hoang mang lo lắng về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.

Bà M cho biết, sáng cùng ngày, có một đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an gọi điện thoại thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển số tiền là 200 triệu đồng để phục vụ điều tra, chứng minh bản thân trong sạch.

Ngay sau đó bà M đã mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng đi đến ngân hàng để rút tiền và chuyển cho đối tượng.

Công an phường đã giải thích, tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo cho bà M nắm được. Bà M đã hiểu và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè, nhất là người lớn tuổi về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất./.

Hà Nội: Ngăn chặn việc giả danh công an chiếm đoạt tài sản Công an xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội) đã tuyên truyền, giải thích, đồng thời mời con gái của ông X lên trụ sở để giải thích cho ông hiểu, nắm rõ hơn thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.