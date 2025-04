Cảnh sát giao thông Hải Dương dùng flycam phát hiện phương tiện vi phạm

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hải Dương thông tin trong các ngày nghỉ từ 5-7/4, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 242 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt trên 677 triệu đồng, tước 26 Giấy phép lái xe, tạm giữ 48 phương tiện; trong đó, có 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 68 trường hợp vi phạm tốc độ.

Tại thành phố Hải Dương xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do va chạm giữa xe môtô và ôtô khiến 1 người thiệt mạng.

Cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, đặc biệt là Tổ công tác 151 trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông, nhất là xử lý “tội phạm đường phố”, thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Trong 3 tháng qua, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, tiền phạt là hơn 47,5 tỷ đồng; tước 1.828 Giấy phép lái xe, trừ điểm 1.402 trường hợp, tạm giữ 3.788 phương tiện.

Liên quan đến vi phạm của học sinh, Công an đã phát hiện, xử phạt 840 trường hợp, số tiền 872 triệu đồng.

Tuy vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông ở tỉnh có những diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều, nhất là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong các khung giờ từ 18-24 giờ và 6-12 giờ.

Nguyên nhân là do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, kỹ năng điều khiển phương tiện còn yếu… ở Hải Dương hiện còn 131 điểm "đen" về tai nạn giao thông nhưng việc khắc phục còn chậm.

Thời gian tới, Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về xây dựng tuyến Quốc lộ 5 qua tỉnh thành tuyến đường an toàn về giao thông; tham mưu điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên một số tuyến đường, nhất là trên Quốc lộ 5 nhằm phát huy tối đa hiệu quả của kết cấu hạ tầng hiện có. Lực lượng chức năng rà soát các điểm “đen", khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục.

Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục tham mưu Ban An toàn giao thông các cấp chỉ đạo, tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; đề xuất hoàn thiện hệ thống biển báo, camera giám sát phục vụ quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa bàn cụ thể, xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó khai thác triệt để dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera nhằm phạt nguội với trường hợp vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông sử dụng máy quay, thiết bị bay không người lái (flycam)… để phát hiện, ghi hình phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và phạt nguội các lái xe vi phạm.

Đơn vị bố trí một tổ công tác thường trực để phân tích, xác minh, xử lý thông tin, hình ảnh vi phạm tiếp nhận từ camera giám sát, camera hành trình, video, hình ảnh nhân dân cung cấp.

Trong 3 tháng qua, Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương đã xử phạt nguội gần 300 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 500 triệu đồng với các lỗi dừng, đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi sai làn đường./.

Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168: Số trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt giảm 30% Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi vi phạm có mức giảm cao là vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải trọng, chở quá số người quy định.