Siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy

Trong các ngày 19/2 và 21/2, liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy (tại Quảng Trị và Lào Cai), gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả rất thương tâm, làm 10 người chết.

Các vụ việc liên quan đến phương tiện chở khách và phương tiện nhỏ phục vụ vui chơi, tham quan, du lịch, lễ hội đầu năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã có mệnh lệnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Theo đó, Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, khu vui chơi giải trí có hoạt động đường thủy; bố trí cán bộ trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại đầu bến, cuối bến; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; tuyệt đối không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia hoạt động.

Đồng thời, chủ động rà soát, lập danh sách đầy đủ các phương tiện dân sinh, phương tiện thô sơ phục vụ sinh hoạt, đi lại, chài lưới của người dân tại từng thôn, xã trên các tuyến sông, ven biển; xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến; kiểm soát chặt chẽ các bến khách ngang sông, cảng, bến bốc xếp vật liệu xây dựng, điểm đón trả khách và phương tiện nhỏ dân sinh, phương tiện phục vụ vui chơi giải trí, tham quan du lịch, lễ hội theo đúng kế hoạch cao điểm đã đề ra.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp siết chặt công tác kiểm tra, đôn đốc; kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, chỉ huy được giao nhiệm vụ theo dõi địa bàn nhưng buông lỏng quản lý, không phát hiện vi phạm, không đề xuất giải pháp phòng ngừa, để xảy ra tai nạn liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ chức trách được giao.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy tuyệt đối chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa; không chở quá số người quy định; trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cho hành khách; kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến; hành khách chủ động mặc áo phao, tuân thủ hướng dẫn của thuyền trưởng, không chủ quan, lơ là…./.

Tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà Lực lượng chức năng đã tìm thấy 6/6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu xảy ra vào ngày 21/2 trên hồ Thác Bà, thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.