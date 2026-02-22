Phân luồng cho xe đi ngược chiều trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn

16 giờ 30 phút ngày 22/2 (mùng 6 Tết nguyên đán Bính Ngọ), Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo về phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hiện nay, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn, đoạn từ Km230 hướng về Km211 tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Để giảm tải và bảo đảm giao thông thông suốt, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông) tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi ngược chiều (theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông) từ Km216 đến Km211 nhằm tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi về Hà Nội.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng; giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi vào khu vực phân luồng; giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý quay đầu hoặc chuyển làn sai quy định./.

