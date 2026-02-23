Ngành đường sắt phục vụ hơn 1.800 chuyến tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt phục vụ hơn 1.800 chuyến tàu, bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân./.
Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xã hội chủ yếu 5 năm 2026-2030
Các mục tiêu về xã hội là: chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh và thời gian sống khỏe mạnh lần lượt là 75,5 tuổi và tối thiểu 68 năm...
Các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường chủ yếu 5 năm 2026-2030
Các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường là: tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt 65-70%...
Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu 5 năm 2026-2030
Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế là: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD...
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Các mục tiêu phát triển của đất nước
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra mục tiêu phát triển: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...
Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập kỷ lục mới về số hành khách qua sân bay với gần 180.000 lượt, vượt xa dự báo 165.000 lượt khách ngày cao điểm nhất.
Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ
Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón 124.546 lượt hành khách, trong đó có 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa.
Đón 14 triệu lượt khách, du lịch khởi sắc mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Theo ước tính, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Tai nạn giao thông giảm mạnh
So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giảm 154 vụ (28,79%), giảm 73 người chết (23,2%), giảm 118 người bị thương (30,10%).
Hà Nội đón 1,34 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội ước đón khoảng 1,34 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt.
Tết Việt và những điều khiến người nước ngoài yêu thích
Khách nước ngoài đến Việt Nam dịp Tết thường bày tỏ sự yêu thích đối với không khí ấm áp, sum họp gia đình, phong tục gói bánh chưng, bánh tét, sắc hoa rực rỡ và không khí yên bình trên phố.
Các đồng chí lãnh đạo cấp cao ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đều có tên và ứng cử ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.
Lần đầu tiên có tour đêm và chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Gióng đền Sóc
Lễ hội Gióng đền Sóc là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng lớn nhất trong năm của xã Sóc Sơn, Hà Nội nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
Khám phá một số làng nghề Hà Nội dịp Tết Nguyên đán
Vào dịp Tết đến Xuân về, du khách có thể ghé thăm quan trải nghiệm một số làng nghề như: Làng hương Quảng Phú Cầu, làng nón Chuông, làng thêu Quất Động, làng lụa Vạn Phúc…
Vì sao Quy Nhơn vào Top 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026
Chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh một giờ bay, Quy Nhơn sẽ mang đến trải nghiệm về một số bãi biển đẹp nhất Việt Nam - tất cả đều vô cùng yên tĩnh và không đông đúc.
Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa
Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026) do Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa chủ trì tổ chức, diễn ra ngày 21 và 22/2/2026 (tức ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ năm 2026: Lần đầu tiên mở không gian số
Năm nay, xã Đông Anh lần đầu tiên thiết kế và đưa vào vận hành một không gian số hóa độc đáo, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.
Một số lưu ý khi di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 1.000 chuyến bay trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 1.000 chuyến bay và hơn 170.000 hành khách, lập kỷ lục trong hơn 10 năm qua.
Mùng 4 Tết, giá xăng giảm sau 3 lần tăng liên tiếp
Giá xăng giảm nhẹ sau 3 lần tăng liên tiếp, cụ thể xăng E5 RON 92 còn 18.634 đồng/lít, RON 95-III còn 19.152 đồng/lít, từ ngày 20/2/2026.
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý I
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý 1, đảm bảo tiến độ và kỷ luật chính quyền.
Tết Nguyên đán tại các nước châu Á: Sự tương đồng và khác biệt thú vị
Tết Nguyên đán tại các nước châu Á đều hướng về sự sum vầy và may mắn nhưng khác biệt lớn ở ẩm thực, phong tục và thời gian nghỉ.
Hà Nội triển khai Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Thủ đô.
Thông tin về tàu du lịch quốc tế 'xông đất' đầu năm Bính Ngọ 2026
Tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea cập cảng Chân Mây, thành phố Huế ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ) đã đánh dấu chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên đến miền Trung trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Hà Nội phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2026
Theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12%.
Người nước ngoài rất hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam
Theo InterNations - nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được bình chọn là điểm đến có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới.
5 phiên chợ Tết 'có một không hai' của người Việt
Những phiên chợ Tết đặc biệt không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua, người bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn trong Năm mới.
Những món ăn đường phố được ưa thích tại Hà Nội những ngày đầu năm mới
Những món ăn này đều có hương vị thanh nhẹ, vừa giúp đem lại cân bằng cho cơ thể, vừa mang lại niềm vui cho những ngày đầu Năm Mới.
Một số lễ hội và giải đua ngựa truyền thống ở Việt Nam
Các lễ hội và giải đua ngựa truyền thống Việt Nam đều bắt nguồn từ sinh hoạt cộng đồng dân gian như một hình thức giải trí, thể thao lành mạnh, phản ánh rõ nét nếp sinh hoạt và văn hóa độc đáo.
Cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới
Cầu Vàng tại Đà Nẵng, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Time Out (Anh) công bố tháng 2/2026.
Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?
Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.