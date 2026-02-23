Multimedia

Ngành đường sắt phục vụ hơn 1.800 chuyến tàu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt phục vụ hơn 1.800 chuyến tàu, bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

info-duong-sat.jpg

(TTXVN/Vietnam+)
#Tết Nguyên đán #ngành đường sắt
TẾT BÍNH NGỌ 2026

