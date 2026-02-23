Multimedia

Đón 14 triệu lượt khách, du lịch khởi sắc mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo ước tính, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

info-du-lich.jpg

Theo ước tính, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 4,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 12.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước./.

