Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục trong ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ

Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón 124.546 lượt hành khách, trong đó có 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa.

info-san-bay-noi-bai.jpg

Ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đón 124.546 lượt hành khách, trong đó có 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa. Đây là sản lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay tại sân bay./.

