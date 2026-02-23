Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu 5 năm 2026-2030

Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế là: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD...

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường cho 5 năm 2026-2030. Trong đó các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%./.