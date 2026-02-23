Multimedia

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập kỷ lục mới về số hành khách qua sân bay với gần 180.000 lượt, vượt xa dự báo 165.000 lượt khách ngày cao điểm nhất.

Trong những ngày Tết, sân bay Tân Sơn Nhất duy trì nhịp khai thác cao. Đặc biệt, trong ngày 22/2/2026 (Mùng 6 Tết), ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại lập kỷ lục mới về số hành khách qua sân bay với gần 180.000 lượt, vượt xa dự báo 165.000 lượt khách ngày cao điểm nhất. Dù lượng khách đông nhưng các hoạt động tại sân bay vẫn ổn định./.

