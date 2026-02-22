Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Tai nạn giao thông giảm mạnh

So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giảm 154 vụ (28,79%), giảm 73 người chết (23,2%), giảm 118 người bị thương (30,10%).

Chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 -22/2, tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người, giảm 154 vụ, giảm 73 người chết, giảm 118 người bị thương so với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025./.