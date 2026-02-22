Toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025, giảm 154 vụ (28,79%), giảm 73 người chết (23,2%), giảm 118 người bị thương (30,10%).

Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết chiều 22/2.

Trong số các vụ tai nạn trên, đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người, giảm 152 vụ (28,68%), giảm 76 người chết (25,33%), giảm 117 người bị thương (29,92%) so với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025.

Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025.

Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, tăng 4 người chết, tăng 5 người mất tích, số vụ và số người bị thương không thay đổi. Trong đó, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 4 người (trên sông Gianh, đoạn chảy qua khu vực xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị); một vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) làm 1 người chết, 5 người mất tích.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý là trên 5,26 triệu lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng gần 749,6 nghìn lượt); tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là gần 5,4 triệu lượt (so với cùng kỳ năm 2025 tăng 777,4 nghìn lượt). Trung bình mỗi ngày có hơn 585 nghìn lượt phương tiện đi vào cao tốc (tăng 16,6%), có 597,6 nghìn lượt phương tiện từ cao tốc đi ra (tăng 16,9%).

Một số tuyến có lưu lượng phương tiện tăng cao như Nội Bài - Lào Cai, số lượt vào cao tốc tăng 206.713 lượt (38,97%), ra cao tốc tăng 197.370 lượt (36,5%). Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn, số lượt vào tăng 22.646 (14,25%) và ra cao tốc tăng 216.382 lượt (13,44%). Nghi Sơn-Diễn Châu-Bãi Vọt-Hàm Nghi-Bùng-Vũng Áng-Cam Lộ có số lượt vào tăng 76.715 (38,71%), lượt ra tăng 76.722 lượt (38,71%).

Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao đều vào các dịp 2 ngày đầu, 2 ngày cuối kỳ nghỉ Tết và các ngày mùng 2, sáng mùng 3 Tết do nhu cầu người dân từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rời thành phố về các địa phương nghỉ Tết, từ các địa phương quay về thành phố khi kết thúc nghỉ Tết cũng như đi chúc Tết, du xuân, lễ hội, tham quan đầu năm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài.

Kỳ nghỉ Tết năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp, 16.095 giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ 747 ôtô, 26.742 môtô, 1.062 phương tiện khác. Trong đó, phát hiện, xử lý 26.337 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (tăng 53,5% so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025); 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ ( tăng 18,3%); 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 phương tiện vi phạm quá khổ, quá trọng tải./.

