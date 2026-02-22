Người dân ùn ùn trở về Thủ đô, bến xe đông đúc trong ngày cuối nghỉ Tết

Ngày hôm nay (22/2), tức ngày mùng 6, là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người dân với lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô để bắt đầu ngày làm việc đầu năm mới.

Tại Bến xe Giáp Bát, xe khách từ các tỉnh, thành liên tục chở khách đổ về bến. Khoảng 3-5 phút lại có một lượt xe đỗ tại vị trí trả khách, trên các xe đều kín chỗ người ngồi.

Kéo chiếc valy và 2 túi đồ thức ăn từ quê mang lên, chị Phạm Thị Hảo (quê Ninh Bình) đang chờ người thân ra đón.

Kể về hành trình trở về Thủ đô, chị Hảo cho biết sau bữa cơm trưa nay, chị ra ngay dọc đường xã Yên Khánh để đón xe. Phải mất một tiếng chờ đợi với 3 lượt xe, tài xế mới mở cửa đón khách.

“Do nay là ngày nghỉ cuối cùng nên đa phần nhiều người sẽ lên Hà Nội để trở lại làm việc vào ngày mai. Xe xuất phát từ xã Kim Sơn nên đã kín chỗ ngồi ngay từ đầu bến. Vì thế, phụ xe đã kê thêm ghế nhựa giữa lối đi để nhồi thêm khách. Giá vé vẫn 100.000 đồng, không tăng giá so với ngày thường,” chị Hảo nói.

Mặc dù ngồi ở hàng giữa lối đi, tuy nhiên, chị Thảo thừa nhận bước chân lên xe và có ghế ngồi đã là may mắn bởi dọc đường có rất đông hành khách vẫy nhưng lái xe đều từ chối do đã đủ khách và cũng sợ bị kiểm tra và phạt nặng với hành vi vi phạm chở quá số người quy định.

Là bếp trưởng của quán ăn, em Phạm Văn Thành (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cũng phải ra Hà Nội để ngày mai cửa hàng mở bán đầu Xuân. Lo ngại hôm nay đông khách nên ngay từ ngày mùng 4 Tết, Thành đã liên hệ với nhà xe và đặt chỗ với mong muốn tìm được chỗ ngồi ưng ý trên đường về Thủ đô.

Được người nhà chở ra đầu đường Quốc lộ 1 bắt xe từ 11h, khi xe mở cửa, Thành rảo bước lên xe thì thấy đã không còn ghế trống. Chỗ cabin ngay sau tài xế rộng chừng 2m cũng đã có 4 người ngồi. Phụ xe vội vã chỉ em bỏ giày và ngồi ngay tại vị trí đó.

“Xuống xe thì không biết khi nào mới đón được, mà ngồi từ đây ra Hà Nội nếu không tắc đường cũng mất tới hơn 3 tiếng, rất mỏi người và mệt. Vào những ngày nghỉ lễ, Tết, khách đi xe không có lựa chọn bởi số lượng người đi rất đông trong khi tần suất chạy lại không thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại,” Thành thở dài nói.

Tương tự, tại Bến xe Mỹ Đình, xe khách từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang… nườm nượp nối đuôi nhau vào bến trả khách. Lượng người đi xe cũng rất đông với đồ đạc và quà Tết mang theo nhiều.

Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết trong chiều nay, khách đổ về bến cao gấp 2 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, lượng xe và khách đi lại trải đều trong nhiều khung giờ nên không ùn ứ cục bộ. Bến xe cũng đã tăng cường nhân viên để phân luồng, điều tiết cả xe và hành khách ra vào bến nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

“Có thể trong ngày mai, vẫn còn hành khách lên muộn nên bến vẫn đông đúc. Lượng xe và khách trong dịp Tết năm nay cao hơn so với năm ngoái dù nhiều người dân chọn đi xe máy hoặc đi xe Limousine hoặc xe ghép,” lãnh đạo Bến xe Giáp Bát đánh giá.

Dòng phương tiện di chuyển chậm tại khu vực điểm cuối cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại nút giao Pháp Vân-cầu Thanh Trì, lượng phương tiện tăng cao và chầm chậm nhích từng mét. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân làn, điều tiết hướng các xe lưu thông vào nội đô, đường Vành đai 3 và cầu Thanh Trì nhằm giảm ùn tắc cục bộ. Các tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Phạm Văn Đồng cũng đông đúc xe nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ở Ga Hà Nội, các đoàn tàu từ phía Nam, Hải Phòng, Lào Cai nối nhau về ga, đưa hàng chục nghìn người dân từ quê, đi du lịch từ các tỉnh trở về Thủ đô. Các đoàn tàu đều đông kín khách.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tết năm nay đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu với 384.000 chỗ trên tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến khác tổ chức chạy 988 chuyến tàu với 377.700 chỗ.

Tính đến ngày 20/2, ngành đường sắt đã bán được 590.998 vé tàu Tết, doanh thu đạt 449,6 tỷ đồng. Trong đó vé bán online chiếm 59%, bán tại các cửa vé 41%. Tỷ lệ tàu đi, đến đúng giờ đạt cao, trên 90%./.

