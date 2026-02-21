Xe du lịch 16 chỗ mất lái ở Sa Pa, rất may không có người tử vong

Vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ) tại khu vực đường lên Sâu Chua, địa phận tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khi một chiếc xe du lịch 16 chỗ bị mất lái, lao xuống dốc cách mặt đường khoảng 10m.

Số lượng người trên xe chưa xác định, tuy nhiên theo thông tin ban đầu, không có người tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân cùng lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giúp đỡ, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo người dân địa phương, địa hình xảy ra vụ tai nạn độ dốc không lớn nên khi xảy ra tai nạn, va chạm không quá mạnh, phần lớn người trên xe chỉ bị thương vào phần mềm.

Khu vực Sâu Chua là một địa điểm du lịch thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mặc dù những năm qua tỉnh Lào Cai đã đầu tư cho hệ thống giao thông ở khu vực này, tuy nhiên đường vào các địa điểm du lịch ở Sâu Chua vẫn khá nhỏ dẫn tới khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, việc tránh nhau có thể gây mất an toàn giao thông. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Du lịch Sa Pa (Lào Cai) đầu năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt trong các dịp lễ. Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sa Pa đón khoảng 250.000 lượt khách, công suất phòng nghỉ dịp cao điểm đạt 90-95%./.

