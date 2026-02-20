Xã hội

Lâm Đồng: Ôtô kéo lê xe máy khiến một người tử vong

Xe ôtô bán tải kéo lê xe máy trước đầu xe theo hướng ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết, gây ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa cả đoạn đường.

Ôtô kéo lê xe máy. (Ảnh cắt từ clip)
Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra vụ việc xe ôtô kéo lê xe máy khiến người đi xe máy tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 20/2 trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe ôtô bán tải mang biển kiểm soát 86C-170.68 kéo lê xe máy mang biển kiểm soát 86L1-1215 trước đầu xe theo hướng ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết.

Xe máy bị kéo lê, ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa cả đoạn đường.

Qua kiểm tra, tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Tất Thành có một nạn nhân nằm bất động.

Danh tính nạn nhân là ông L.V.C (55 tuổi, ngụ phường Phan Thiết) và là người điều khiển xe máy bị kéo lê. Xe cứu thương đã đưa ông C. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, nhiều người dân đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng bức xúc trước hành vi của tài xế xe ôtô.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

