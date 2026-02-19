Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh làm 2 người tử vong, 2 người mất tích

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đã xảy ra vụ lật thuyền làm 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình, đều trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 5 người, trong đó có 2 người đã tử vong (chưa xác định được danh tính).

Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích, gồm một người già và một trẻ nhỏ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Tuyên Bình đã huy động lực lượng cùng phương tiện khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình (Quảng Trị) cho biết khu vực xảy ra vụ lật thuyền có mực nước sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Cùng với lực lượng Công an xã Tuyên Bình, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có mặt để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang rất khẩn trương./.

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lật thuyền trên biển Lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Học, người bị cuốn trôi trong vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực biển thuộc thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh).