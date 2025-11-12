Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lật thuyền trên biển

Sáng 12/11, lãnh đạo xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lật thuyền xảy ra vào chiều tối 11/11 trên vùng biển thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Học (sinh năm 1973, trú tại thôn Yên Điềm), được phát hiện lúc 4 giờ sáng cùng ngày (12/11), cách vị trí thuyền chìm không xa. Khi được tìm thấy, ông Học vẫn mặc áo mưa quanh người.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 11/11, ông Nguyễn Văn Học cùng con trai là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2008) chèo thuyền ra khu vực biển thuộc thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà để thả lưới nhưng không may gặp sóng lớn và thuyền bị đánh chìm.

Em Nguyễn Văn Quân nhanh chóng được một thuyền phía sau phát hiện cứu sống đưa vào bờ an toàn, còn ông Nguyễn Văn Học bị sóng cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân thôn Yên Điềm tích cực tổ chức tìm kiếm người bị mất tích và kéo thuyền bị chìm vào bờ.

Ông Trương Văn Thông, Bí thư thôn Yên Điềm, cho biết trong lúc dùng thuyền đi đánh bắt hải sản trên biển thì người con Nguyễn Văn Quân có mặc áo phao và may mắn được thuyền khác cứu hộ, còn ông Nguyễn Văn Học do trời lạnh nên mặc nhiều áo ấm và choàng áo mưa phía ngoài nên khi rơi xuống biển không thể bơi được.

Hiện, chính quyền địa phương và thôn Yên Điềm đang làm lễ án táng và đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân./.

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước khi tắm biển Kê Gà Đang hành nghề khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc thôn Kê Gà, cách bờ khoảng 0,5 hải lý, ông Nguyễn Văn Kiểng phát hiện 1 thi thể trôi dạt đang trong quá trình phân hủy.