Xã hội

Đã tìm thấy thi thể bé gái bị lũ cuốn trôi do vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng

Nạn nhân là bé gái Lê Nguyễn Bích T. (sinh năm 2012), trú ở thôn 2, xã Tuy Phong; thi thể bé được tìm thấy ở vị trí hàng rào của một vườn táo, cách khoảng 500 mét từ nhà của em.

Hồng Hiếu
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 2/11, bà Nguyễn Nữ Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi xảy ra vào tối 1/11.

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân mai táng trên tinh thần chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ mọi thứ đối với nạn nhân.

Nạn nhân là bé gái Lê Nguyễn Bích T. (sinh năm 2012), thôn 2, xã Tuy Phong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vị trí ở hàng rào của một vườn táo, cách khoảng 500 mét so với nhà nạn nhân.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, vào ngày 1/11, do ảnh hưởng mưa lớn đầu nguồn làm tăng lượng nước đổ về các suối như Suối Tăng Lai, Suối Hố Táo đột ngột làm tăng lưu lượng nước ở những con suối này dẫn tới tới ngập lụt, gây ảnh hưởng đến một số diện tích sản xuất và cây cối, hoa màu của một số hộ dân ở vùng hạ lưu thuộc 3 thôn: Thôn Tuy Tịnh 1, Thôn Tuy Tịnh 2, thôn 2, thuộc xã Tuy Phong.

Đồng thời lượng nước lớn đổ về gây vỡ một đoạn kênh Suối Măng-Cây Cà, gây thiệt hại lớn về đất và tài sản của bà con vùng hạ lưu.

Vào khoảng 18 giờ mưa lớn kéo dài nhiều giờ, kết hợp xả tràn ao chứa của dự án Trang trại Việt cùng với địa hình dốc và hệ thống tiêu thoát nước nhỏ, dẫn đến nước dồn nhanh về hạ lưu gây thiệt hại hoa màu và một số tài sản của người dân.

Đặc biệt, nước lũ đã cuốn trôi 4 người; trong đó, 3 người được cứu vớt.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đưa những người trong vùng nguy hiểm của nước lũ di dời đến các địa điểm an toàn; đồng thời triển khai khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân, ứng phó với thiên tai.

Tính đến 10 giờ ngày 2/11, chính quyền địa phương vẫn đang triển khai công tác xử lý sự cố, xác định nguyên nhân, tiến hành kiểm đếm thiệt hại và xử lý các tình huống phát sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lâm Đồng #Mưa lũ #Bé gái #Lũ cuốn Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Thiên tai bão lũ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, ông Nguyễn Đăng Hải Hùng trao đổi với các bạn tân sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ấm áp lễ chào đón tân sinh viên Việt Nam tại Italy

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, ASVI đã phát huy vai trò đại diện sinh viên Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và học thuật giữa Việt Nam và Italy.

Những suất cơm gửi người dân vùng lũ Lâm Đồng

Những suất cơm gửi người dân vùng lũ Lâm Đồng

Nhiều phụ nữ không ngại thức khuya dậy sớm nấu cơm, nấu cháo gửi đi khắp nơi. Nhờ có họ mà lực lượng cứu hộ được tiếp thêm sức và người dân vùng ngập không bị đói, ai cũng ấm lòng cùng vượt khó khăn.