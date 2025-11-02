Môi trường

Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa nước cuốn trôi nhiều tài sản, một người mất tích

Trận mưa lớn tối 1/11 làm vỡ hồ chứa nước của một trang trại chăn nuôi gia cầm ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng), khiến nước lũ tràn xuống khu dân cư, cuốn trôi nhiều tài sản và làm một người mất tích. 

Nguyễn Thanh

Rạng sáng ngày 2/11, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người mất tích khi bị lũ cuốn trôi do vỡ hồ chứa tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 1/11, mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa nước ở một trang trại chăn nuôi gia cầm trên núi tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng) bị vỡ.

Hồ bị vỡ đã khiến một lượng nước lớn chảy mạnh xuống một khu dân cư gần đó. Nhiều người dân đã di chuyển lên khu vực cao để tránh lũ.

Dòng nước lớn đổ xuống khi hồ bị vỡ đập đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản. Có một người bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã đưa những người trong vùng nguy hiểm của nước lũ đến các địa điểm an toàn.

Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong đang triển khai các lực lượng của xã đang ứng phó với lũ lụt, tìm kiếm người mất tích./.

