Quảng Trị tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lật đò, mất tích trong mưa lũ

Ngày 31/10, Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích trong mưa lũ do lật đò trên sông Sê Pôn.

Cụ thể, khoảng 2 giờ cùng ngày, tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo, người dân phát hiện thi thể chị H.T.H (sinh năm 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa).

Trước đó, chị H. sinh sống cùng chồng tại bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp-Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Chị H.T.H về thăm gia đình ở thôn Thuận 5, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Vào khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 25/10, chị H. đi bằng thuyền nhỏ trở về gia đình chồng ở bản Ma Hạt (Lào). Khi đến đoạn sông Sê Pôn thuộc khu vực bản Ma Hạt (Lào) - đối diện địa bàn thôn Long Quy, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thì không may bị lật thuyền và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương xã Lao Bảo, xã Lìa cùng lực lượng chức năng, gia đình nạn nhân đã tổ chức tìm kiếm dọc sông Sê Pôn. Đến ngày 31/10, thi thể nạn nhân được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự./.

