Ban Chỉ đạo yêu cầu vận hành hồ chứa ứng phó mưa lớn và bão số 13 sắp tới

Tối 1/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 24 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi; các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du.

Theo đó, trong những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn đã gây lũ vượt lịch sử trên 2 tuyến sông tại thành phố Huế và Đà Nẵng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Việc chủ động vận hành để dành dung tích phòng lũ và vận hành giảm lũ cho hạ du đã góp phần rất quan trọng giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt cho hạ du.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 1/11 đến chiều tối 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cùng với đó, theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 5/11, bão số 13 sẽ đi vào biển Đông; khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm 6/11 đến 9/11.

Để giảm ngập lụt cho hạ du và an toàn công trình trong tình huống mưa, lũ kéo dài góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo các chủ hồ khẩn trương vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra.

Các địa phương thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân vùng hạ du, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản trong quá trình vận hành.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Không khí lạnh mở rộng vùng ảnh hưởng, các sông từ Huế đến Quảng Ngãi lũ sẽ lên Dự báo chiều và tối 2/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi khu vực Trung Trung Bộ.