Quảng Ngãi: Một người dân mất tích do bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 29/10, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xã có 1 trường hợp là anh A Pôr (sinh năm 1994, trú thôn Làng Đung) không may bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng của xã đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Khoảng 19 giờ ngày 28/10, trong lúc đi dọc theo suối Đăk Mỹ thì anh A Pôr không may bị trượt chân rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi và mất tích. Sau khi nắm được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh đã tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Đến trưa ngày 29/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Ông Đinh Xuân Hòa cho biết hiện nay trên địa bàn xã vẫn đang mưa lớn, nước suối Đăk Mỹ chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng của xã đang nỗ lực để sớm tìm thấy nạn nhân bị mất tích; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời điểm mưa lũ như hiện nay.

Trong sáng 29/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình của anh A Pôr hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, trong những ngày qua, tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn. Trong đêm 27, rạng sáng 28/10, mưa lũ cũng đã khiến đường đi lên 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng của xã bị hư hỏng, vùi lấp, khiến các thôn bị cô lập. May mắn, sạt lở không gây thiệt hại về người.

Hiện, lượng mưa tại xã Ngọc Linh đã bắt đầu giảm, công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai đang được khẩn trương tiến hành./.

