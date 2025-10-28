Huế: Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích, 35.000 ngôi nhà bị ngập lụt

Ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang diễn ra đã làm 1 người chết và 1 người mất tích.

Cụ thể, 1 người chết (giới tính nam) tại bờ biển phường Thuận An do người dân phát hiện, độ tuổi khoảng từ 45-55.

Hiện các lực lượng đang phối hợp bảo vệ hiện trường và chờ cơ quan xác minh. Bên cạnh đó, một bé gái 5 tuổi, thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân bị rơi xuống nước mất tích. Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Mưa lũ đặc biệt lớn đã làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường bị ngập; mức ngập bình quân từ 1-2m, có nơi sâu hơn. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn toàn thành phố Huế đã có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5-0,9m, có nơi từ 1-2m.

Trên địa thành phố đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất (các địa phương đang tiếp tục thống kê cập nhật), trong đó nhiều nhất là xã Khe Tre 17 điểm; các điểm còn lại ở các xã Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 3, Thủy Xuân.

Đến 13 giờ cùng ngày, mực nước trên sông Bồ ở mức 4,72mm trên báo động 3 là 0,22m. Trước đó, lũ trên sông Bồ lập kỷ lục mới với mức 5,25m, trong khi đỉnh lũ năm 2020 là 5,24m.

Mực nước trên sông Hương ở mức 4,64m, trên báo động 3 là 1,14m. Trước đó lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m - mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m.

Dự báo, từ nay đến sáng 30/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm./.

Chìm trong "biển nước", Huế đưa người bệnh thoát hiểm lên vùng cao Công an thành phố Huế đã xuyên đêm đưa hàng chục người bị bệnh nặng, cùng các trang thiết bị y tế lên tầng cao, để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.