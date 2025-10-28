Đà Nẵng: Lật ghe chở 9 người đi đám tang, 1 người mất tích

Tối 28/10, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Bàn (Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe làm 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào 16 giờ 30 cùng ngày, một chiếc ghe chở 9 người đang trên đường đi đám tang về thì gặp nạn ở vùng nước chảy xiết tại khu vực phường Điện Phương cũ (nay là phường Điện Bàn).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn. Đến 18 giờ 30 ngày 28/10, 8 người đã được cứu thoát, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm một người đang mất tích.

Được biết, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua và các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, các khu vực trũng thấp vùng hạ du của thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước, dòng nước chảy xiết khiến người dân và các phương tiện đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.

Chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố liên tục phát thông báo cảnh báo nguy hiểm để người dân hạn chế đi lại, đảm bảo an toàn…/.

