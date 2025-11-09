Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước khi tắm biển Kê Gà

Sáng 9/11, Đồn Biên phòng Tân Thành (xã Tân Thành, Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể du khách bị đuối nước xảy ra tại khu vực biển thôn Kê Gà.

Vào sáng 9/11, ông Nguyễn Văn Kiểng (sinh năm 1974, trú tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành) đang hành nghề khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc thôn Kê Gà, cách bờ khoảng 0,5 hải lý thì phát hiện 1 thi thể trôi dạt đang trong quá trình phân hủy.

Ông Kiểng đã đưa nạn nhân vào bờ biển thôn Kê Gà, xã Tân Thành.

Qua xác minh, nạn nhân là ông Vòng Lý Sáng, sinh năm 1981, trú phường 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vòng Lý Sáng là người đã mất tích vào sáng 7/11 khi đang tắm biển khu vực thôn Kê Gà, xã Tân Thành.

Công an xã Tân Thành đã tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 7/11, nhận được thông tin du khách tắm biển bị mất tích tại thôn Kê Gà, Đồn Biên phòng Tân Thành đã huy động 12 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng canô của đơn vị và phối hợp với 2 phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương cùng các lực lượng như: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành… tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Đồn Biên phòng Tân Thành khuyến cáo nhân dân và du khách tuyệt đối không tắm biển trong thời gian này do thời tiết đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sóng to, gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao./

