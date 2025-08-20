Quảng Ngãi: Tắm ở đập thủy lợi, thiếu niên bị đuối nước tử vong

Tối 20/8, ông Trần Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến em A.T (sinh năm 2009, trú thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong.

Khoảng 13 giờ ngày 20/8, A.T. cùng ba em khác là A.Q. (sinh năm 2011), Đ.M.V (sinh năm 2011), H.T.N. (sinh năm 2010, cùng trú thôn 9, xã Kon Braih) đến đập thủy lợi Đăk Toa, thuộc địa phận thôn 6 (tức thôn Kon Rá), xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi để tắm.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, A.T. bị đuối nước. Những người đi cùng đã tri hô người dân xung quanh tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đăk Kôi đã xuống hiện trường, phối hợp cùng quần chúng nhân dân và Đội Phòng cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, phòng PC07 - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tổ chức tìm kiếm.

Đến 16 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân. Công an xã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy vụ việc và xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vụ việc trên.

Công an xã Đăk Kôi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng./.

Đồng Nai: Bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước ở một hồ bơi tư nhân Đưa bé H (7 tuổi) đến bể bơi tư nhân ở xã Bù Đăng, sau đó do có việc nên người thân của bé đã nhờ nhân viên của hồ bơi trông coi, tuy nhiên khi quay lại đón thì bé H đã bị tử vong do đuối nước.

