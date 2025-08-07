Xã hội

Đồng Nai: Bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước ở một hồ bơi tư nhân

Đưa bé H (7 tuổi) đến bể bơi tư nhân ở xã Bù Đăng, sau đó do có việc nên người thân của bé đã nhờ nhân viên của hồ bơi trông coi, tuy nhiên khi quay lại đón thì bé H đã bị tử vong do đuối nước.

Đậu Tất Thành
Chiều 7/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bù Đăng tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại hồ bơi tư nhân vào sáng cùng ngày khiến bé Tr.Kh.H (7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, bé H được người thân chở đi tắm ở một hồ bơi tư nhân trên địa bàn thôn Đức Phong, xã Bù Đăng.

Tại đây, sau một hồi trông coi, người thân của bé H có việc ra về nên có nhờ nhân viên của hồ bơi trông coi các bé tắm giùm.

Đến trưa cùng ngày, người này quay lại để đón cháu bé về thì không thấy bé H đâu nên hô hoán cùng mọi người đi tìm.

Khi mọi người đi tìm xung quay hồ thì phát hiện bé H đang bị chìm sâu dưới đáy hồ bơi. Ngay sau đó, mọi người xuống hồ đưa bé gái lên bờ sơ cứu, nhưng cháu H đã tử vong trước đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thực tế cho thấy có không ít vụ trẻ em đuối nước thương tâm tại các hồ bơi tư nhân. Các cơ quan chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo đến các bậc phụ huynh không được chủ quan khi đưa trẻ đi tắm ở các hồ bơi.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở hồ bơi, cần có sự giám sát liên tục của người lớn, không để trẻ ở một mình trong hồ bơi hoặc khu vực xung quanh hồ. Cha mẹ hoặc người giám hộ nên luôn theo sát trẻ, không làm việc riêng như sử dụng điện thoại hoặc đọc sách khi đang giám sát trẻ./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ninh Bình: Hai cháu nhỏ tử vong do đuối nước

Để hạn chế những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra, chính quyền các xã ven biển và địa phương có nhiều sông, ngòi tại tỉnh Ninh Bình đã cắm nhiều biển báo nguy hiểm, cấm tắm.

(TTXVN/Vietnam+)
