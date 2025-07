Cà Mau: Hai thiếu niên tử vong do đuối nước khi tắm ao

Trần Hữu Ba (trú xã Vạn An, Nghệ An) - người điều khiển xe ôtô đâm nhiều xe máy rơi xuống sông ở Nghệ An làm 3 người chết, 3 người bị thương - đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.