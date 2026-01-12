Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm

Ngày 12/1, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Lữ (trú tại phường Quảng Trị) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, theo khoản 2 Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/11/2025, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng điện thoại, do lỗi mạng, chị Nguyễn Thị Thu Th. (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản ngân hàng của ông Lữ.

Sau khi kiểm tra sao kê, chị Th. xác định số tiền đã được chuyển vào tài khoản mang tên ông Nguyễn Thế Lữ, là bạn hàng lâu năm của gia đình.

Ngay sau đó, chị Th. đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại và trực tiếp đến nhà ông Nguyễn Thế Lữ để đối chiếu sao kê, đề nghị trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, ông Lữ không hợp tác và còn chặn mọi liên lạc từ phía chị Th.

Không còn cách nào khác, chị Th. đã gửi đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Tiếp nhận đơn, Công an phường Quảng Trị tiến hành xác minh, đối chiếu dữ liệu từ tài khoản ngân hàng chuyển đi và tài khoản nhận tiền, xác định đúng có việc chuyển nhầm số tiền nêu trên từ tài khoản của chị Th. sang tài khoản của ông Lữ.

Trong quá trình xác minh, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần đến làm việc, giải thích, vận động gia đình ông Lữ hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm. Tuy nhiên, ông Lữ và gia đình vẫn không hợp tác. Ông Lữ không đến làm việc theo giấy mời, thậm chí không chấp hành các quyết định triệu tập của cơ quan công an.

Trước hành vi cố tình chiếm giữ tài sản trái phép, Công an phường Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Lữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

