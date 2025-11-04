Cần Thơ: Nữ đại úy Công an trả lại tiền do người khác chuyển nhầm

Ngày 4/11, Đại úy Huỳnh Thị Thoa, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã trao trả 65 triệu đồng cho chị N.T.T.N. (cư trú tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) do chị N. chuyển nhầm.

Trước đó, vào tối 3/11, Đại úy Huỳnh Thị Thoa phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền 65 triệu đồng từ một tài khoản mang tên N.

Ngay khi xác định đây là số tiền được chuyển nhầm, chị Thoa đã báo cáo trực ban và lãnh đạo đơn vị.

Qua tra soát, cơ quan chức năng đã xác định người chuyển nhầm là chị N.T.T.N. Sau khi nhận được kết quả tra soát và đối chiếu thông tin, Đại úy Thoa đã liên hệ để xác nhận và kịp thời chuyển trả lại toàn bộ số tiền trên cho chị N.

Nhận lại được tài sản, chị N. đã viết thư cảm ơn Đại úy Huỳnh Thị Thoa và tập thể Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ.

Trong thư, chị N. cho biết, tối 3/11 chị sử dụng tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng BIDV để chuyển khoản thanh toán tiền hàng với số tiền 65 triệu đồng. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị rất lo lắng vì sợ mất tiền.

Đến sáng 4/11, chị N. nhận được điện thoại của cơ quan Công an thông báo đến làm việc. Sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị N. rất vui mừng và xúc động, cảm ơn Đại úy Huỳnh Thị Thoa và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhiệt tình hỗ trợ.

Hành động của Đại úy Huỳnh Thị Thoa đã góp phần lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ./.

