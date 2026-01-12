Bắt giữ hai đối tượng gây án tại Thành phố Hồ Chí Minh trốn về Tây Ninh

Ngày 12/1, Công an xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã bắt giữ và bàn giao hai đối tượng Nguyễn Minh Tân Kha (24 tuổi) và Đào Văn Tâm (25 tuổi), cùng ngụ phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh; có liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trước đó, cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng trên bị xác định có liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trước đó tại phường Chánh Hưng. Theo thông tin ban đầu, vào đêm 11/1, do mâu thuẫn phát sinh, hai nhóm thanh niên đã cự cãi rồi lao vào đuổi đánh nhau tại khu vực gần cầu Xáng, đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 20 đối tượng tham gia, nhiều người cầm hung khí, liên tục truy đuổi, ném đồ vật về phía nhau, gây náo loạn trên tuyến giao thông.

Trong lúc hỗn chiến, một nhóm đã vượt qua dải lan can phân cách giữa hai làn đường để bỏ chạy do đối phương đông người và có hung khí. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng, người dân không dám lưu thông qua hiện trường.

Sau khi gây án, hai đối tượng Nguyễn Minh Tân Kha và Đào Văn Tâm rời khỏi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển về hướng các tỉnh miền Tây. Nhận được thông tin có đối tượng liên quan vụ việc trốn về địa bàn, Công an xã Bến Lức đã triển khai rà soát các khu nhà trọ, khu dân cư dọc Quốc lộ 1.

Đến khoảng 12 giờ ngày 12/1, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang di chuyển bằng xe máy qua khu vực ấp Bến Lức 4, gần siêu thị Co.opmart Bến Lức. Công an nhanh chóng tổ chức áp sát, khống chế và bắt giữ thành công cả hai đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

