Cần Thơ: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả

Ngày 9/1, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng quy mô lớn trên địa bàn xã Thạnh An.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố) khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An.

Các địa điểm này được xác định là nơi tổ chức sản xuất, tập kết và buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Đường dây này do L.V.H (sinh năm 1973) cùng vợ là V.T.T (sinh năm 1985) trực tiếp điều hành.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét và lấy lời khai các đối tượng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và tạm giữ lượng lớn tang vật phục vụ việc làm giả nước hoa. Cụ thể, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai và hộp nước hoa thành phẩm đã được dán nhãn các thương hiệu danh tiếng thế giới như, Coco Chanel, Dior, Allure, Acqua di Gio, Lelabo…

Bên cạnh số nước hoa thành phẩm, lực lượng Công an còn thu giữ hơn 130 lít dung dịch nước hoa đã được pha chế sẵn cùng khối lượng lớn nguyên liệu và công cụ sản xuất. Tang vật gồm 646 kg vỏ hộp, hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa, trên 18.000 nhãn hiệu các loại và 4 máy chuyên dụng dùng để đóng chai, sản xuất nước hoa giả.

Địa điểm các đối tượng tổ chức sản xuất nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng tại ấp Phụng Quới 3, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng L.V.H và V.T.T thừa nhận bắt đầu tổ chức sản xuất nước hoa giả từ năm 2020. Để che giấu hành vi bất hợp pháp, năm 2018, L.V.H đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn HALOVA do chính mình làm giám đốc, đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa với nhiều nhãn hiệu riêng.

Tuy nhiên, công ty này thực chất chỉ là "bình phong" để các đối tượng trà trộn và tiêu thụ các loại nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi bất chính.

Về phương thức hoạt động, hai vợ chồng H và T đặt mua các loại vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu cùng hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên (Thành phố Hồ Chí Minh) và thông qua các trang mạng xã hội. Trước đây, các đối tượng thuê nhà tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) để trực tiếp sản xuất.

Gần đây, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng vận chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị và tang vật về 3 địa điểm là nhà riêng và nhà người thân tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ để tiếp tục hoạt động, tiêu thụ sản phẩm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho các loại tội phạm về hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và mạnh dạn tố giác hành vi vi phạm./.

