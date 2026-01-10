Công an Đồng Nai thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng giả

Công an Đồng Nai thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng giảĐồng Nai (TTXVN 10/1)Ngày 10/1, Công an Đồng Nai thông báo thu hồi một số lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, bao gồm sản phẩm chưa sử dụng, còn nguyên niêm phong.

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả,” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ, đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body do Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất và được Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ VB Group (địa chỉ trụ sở, tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917, Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh) phân phối ra thị trường là giả, cần thu hồi để phục vụ điều tra, xử lý.

Cụ thể gồm các lô sản phẩm sau: Lô số 0020424, ngày sản xuất 16/4/2024; Lô số 0030624, ngày sản xuất 25/6/2024; Lô số 0040724, ngày sản xuất 13/7/2024.

Cơ quan điều tra thông báo các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 1034, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, cung cấp sản phẩm.

Trước đó, ngày 29/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Đến ngày 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả./.

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty EBC Đồng Nai Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai để điều tra theo quy định.