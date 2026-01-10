Đà Nẵng triệt phá 2 điểm tổ chức mại dâm trá hình trong khách sạn

Ngày 10/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê triệt phá 2 tụ điểm mại dâm trá hình tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn M.T) và khu kinh doanh spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn S.

Theo kết quả trinh sát, hai cơ sở bị nghi tổ chức hoạt động chứa mại dâm cho cả khách trong nước và người nước ngoài, vận hành khép kín ở các tầng cao nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Rạng sáng 9/1, các tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt và phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm; đồng thời đưa hơn 40 người có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (khách sạn M.T), cơ quan công an ghi nhận một trường hợp mua bán dâm với giá 1.000.000 đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ một số tang vật, tài liệu phục vụ điều tra như sổ theo dõi, điện thoại di động, tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng các vật dụng liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định một số đối tượng tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại khách sạn S, lực lượng chức năng kiểm tra các phòng dịch vụ và khu vực lễ tân, phát hiện dấu hiệu mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” với mức giá từ 1.800.000 đến 4.800.000 đồng/lần.

Nhóm đối tượng liên quan tại khách sạn S. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Tang vật tạm giữ gồm sổ theo dõi, máy tính để bàn, máy quẹt thẻ, điện thoại và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu xác định nhóm đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện đang tập trung truy xét Lê Long Việt (sinh năm 1991), người bị xác định trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn S. Công an đề nghị người này sớm ra trình diện để phối hợp làm việc, trường hợp cố tình trốn tránh sẽ bị xử lý theo quy định./.