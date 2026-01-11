Từ ngày 12/1-10/2, mưa diện rộng tiếp tục xảy ra tại Trung Bộ và phía Tây Nam Bộ

Nhận định về các hình thái thời tiết từ ngày 12/1-10/2, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, mưa diện rộng tiếp tục xảy ra tại các khu vực từ Hà Tĩnh– Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và phía Tây Nam Bộ.

Cụ thể, từ ngày 12-20/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; từ đêm 14/1 có mưa vài nơi.

Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 15/1-17/1 có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 16/1 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo xa hơn (từ nay đến 10/2), bà Trần Thị Chúc cho rằng, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối băng giá.

Nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Riêng Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10-15mm, khu vực Hà Tĩnh-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15-50mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Thời kỳ này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền... Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan.

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng trong tháng 1 Trong tháng 1, các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa diện rộng, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.