Cả nước thiệt hại hơn 1.127 ha rừng, trồng mới hơn 323.000 ha trong năm 2025

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay (8/1), trong năm 2025, cả nước có 1.127,6 ha rừng bị thiệt hại (giảm 30,7% so với năm trước - năm 2024).

Trong số đó, có 801,2 ha rừng bị chặt, phá (giảm 9,5% so với năm trước); 326,4 ha rừng bị cháy (giảm 56% so với năm 2024). Riêng trong quý IV/2025, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước chiếm 129,3ha (bao gồm 117,7ha rừng bị chặt, phá; 11,6ha rừng bị cháy).

Cũng trong năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 323,3 nghìn ha (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 85,3 triệu cây (giảm 0,3%); sản lượng gỗ khai thác đạt 25.610 nghìn m3 (tăng 6,9%).

Riêng trong quý IV/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 103,5 nghìn ha (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 15,7 triệu cây (giảm 5,9%); sản lượng gỗ khai thác đạt 7.752,3 nghìn m3 (tăng 4,2%).

Trước đó, ngày 5/1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-BNNMT về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2026.

Theo nội dung chỉ thị, năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, biến động kinh tế và thương mại toàn cầu, song ngành lâm nghiệp vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, cả nước đã trồng được khoảng 285.000ha rừng trồng tập trung và trồng được 108 triệu cây xanh phân tán; cung cấp gỗ nguyên liệu cho chế biến với sản lượng 32,8 triệu m3; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỷ USD (tăng 6% so với năm 2024), trong đó giá trị xuất siêu đạt 14,8 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức trên 42%,...

Tuy vậy, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành lâm nghiệp vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Quỹ đất trồng rừng mới ngày càng giảm; chất lượng rừng trồng chưa đồng đều; quản lý cây xanh phân tán còn bất cập; vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; nguồn vốn đầu tư cho lâm nghiệp còn hạn chế; đặc biệt là đời sống, thu nhập của người dân làm nghề rừng vẫn còn thấp.

Nhằm phát huy kết quả đạt được đồng thời khắc phục tồn tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức phát động “Tết trồng cây” bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; lựa chọn thời điểm, địa điểm, loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái, mùa vụ và đặc điểm văn hóa từng vùng, từng địa phương; ưu tiên trồng cây phân tán tại các khu dân cư, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, đô thị, đường giao thông, bờ sông, kênh mương,… nhằm tạo cảnh quan, góp phần giảm ô nhiễm và xây dựng không gian sống xanh.

Đặc biệt là phân công rõ trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng nhằm bảo đảm tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt và phát triển bền vững.

Cuối cùng, các địa phương triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng; phát triển dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng; phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng thông qua phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học./.

70% khu rừng đặc dụng, phòng hộ sẽ được ứng dụng công nghệ quản lý thông minh Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết Việt Nam hiện đang quản lý 14,87 triệu ha rừng (bao gồm 10,13 triệu ha rừng tự nhiên và 4,74 triệu ha rừng trồng), với độ che phủ rừng đạt 42,03%.