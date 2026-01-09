Thời tiết ngày 9/1: Bắc Bộ rét đậm, TP Hồ Chí Minh sáng sớm và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/1, Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa,

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/1:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét đậm. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, phía Nam 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 3; có nơi cấp 4, giật cấp 6-7.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng và đêm trời rét Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thời tiết biển

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 9/1, vùng biển từ Gia Lai-Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 10/1, vùng biển từ Gia Lai-Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 2-4m.

"Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Hiện đặc khu Phú Quý có gió giật cấp 8, đặc khu Trường Sa có gió giật cấp 7-8; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

"Giữ nhiệt" cho các trường học, bệnh viện vùng cao ngày giá rét Bệnh viện Đa khoa số 4 Lào Cai nằm trên địa bàn phường Sa Pa - vùng "rốn rét" của Lào Cai và cả nước, nhiệt độ mùa đông thường xuyên dao động từ 5-7 độ C, ban đêm có khi xuống 1- 2 độ C.